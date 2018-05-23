Мэрия Новосибирска раскрыла суть иска к подрядчику благоустройства набережной

Претензии мэрии Новосибирска к ООО «Перлит-Строй» связаны с нарушением компанией концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции на ул. Широкой в Новосибирске, сообщил официальный портал администрации.

Принятый 17 мая к производству Арбитражным судом Новосибирской области иск мэрии Новосибирска к ООО «Перлит-Строй» не связан с благоустройством Михайловской набережной, подрядчиком которого фирма является. Требования мэрии в размере 211,86 тыс. рублей относятся к концессии по созданию снегоплавильной станции на ул. Широкой. Данная сумма является штрафом за нарушение «Перлит-Строем» условий соглашения. Уточняется, что концессионер запоздал со сроками ввода станции в эксплуатацию.

Концессионное соглашение на строительство снегоплавилок между мэрией и «Перлит-Строем» рассчитано на 14 лет. Первая снегоплавильная станция, расположенная в Октябрьском районе на улице Федосеева, работает с 2013 года. Станция в Ленинском районе на ул. Широкой заработала в январе 2017 года. Строительство установки обошлось инвестору в 250 млн рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.