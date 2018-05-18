Доходы новосибирского застройщика Алексея Джулая заметно упали

 
Сергей Кальченко (крайний справа)

На сайте совета депутатов Новосибирска появились декларации народных избранников со сведениями об их доходах за 2017 год. Ставший по итогам 2016 года самым богатым депутатом застройщик Алексей Джулай в 2017 году уступил первое место другому парламентарию.

Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о годовых заработках. Ранее «КС» рассказал о декларациях депутатов законодательного собрания Новосибирской области. По результатам 2017 года богатейшим новосибирским депутатом стал представитель КПРФ, зампред комиссии по местному самоуправлению Сергей Кальченко, задекларировавший 48,56 млн рублей, в то время как лидер 2016 года – совладелец ГК «Дискус» Алексей Джулай снизил свой годовой доход с более чем 100 млн рублей до 32,11 млн рублей. У Кальченко есть автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, два земельных участка в общей долевой собственности, площадь которых 75,67 тыс. кв. м и 6,5 тыс. кв. м, а также квартира на 91,7 квадратов. Годом ранее депутат заработал 40 млн рублей.

Член комиссии по градостроительству и по муниципальной собственности Алексей Джулай стал вторым по уровню доходов, но первым по количеству земельных участков: у него их 84. Супруга депутата заработала 120 тыс. рублей. У депутата две квартиры в индивидуальной собственности по 124 кв. м, жилой дом площадью 585 кв. м и еще один дом в общей долевой собственностина 130,4 кв. м. В гараже у Джулая стоят Mitsubishi Lancer, КамАЗ и моторная лодка «Казанка М52».

Отчитавшийся годом ранее о 8,4 млн рублей директор СП ООО «Сибакадемстрой», член комиссии по муниципальной собственности и по градостроительству и коммунист Михаил Ансимов в 2017 году поднялся на третьей место, заработав 25,39 млн рублей. У его супруги указан доход в 1,32 млн рублей. На парламентария записан автомобиль Volkswagen Touareg, а на супругу — Audi Q3. Он вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми проживает в квартире в 120,4 квадратов.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев, как и год назад, зарабатывает в десятки раз меньше своих коллег. Вот уже второй год его годовой доход остается стабильным: в декларации указано 3,14 млн рублей, что соответствует уровню его заработка в 2016 году. Квартира у него осталась прежней (101 квадрат), так же как и автомобиль — Lexus LX 570.

Заместитель Асанцева Юрий Зарубин заработал больше своего руководителя и больше остальных вице-спикеров горсовета. В его декларации указаны 3,32 млн рублей. Его индивидуальная собственность осталась прежней: земельный участок (952 кв. м), жилой дом (477 квадратов).

Единственным депутатом, доходы которого оказались равны нулю, стала Наталья Пинус, в то время как ее супруг показал 7,94 млн рублей. Годом ранее ее декларация была такой же.

Вторым «беднейшим» депутатом стал заместитель председателя комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Дмитрий Колпаков, доход которого равен 151,72 тыс. рублей. Годом ранее эта цифра была аналогичной.  Супруга Колпакова отчиталась о большем, чем у мужа, заработке — 215,58 тыс. рублей, в то время как в 2016 году ее доходы были равными доходам Дмитрия Колпакова.

Третий из «беднейших» депутатов — председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. Его новая декларация показывает, что за прошедший год он заработал 290,41 тыс. рублей. В декларации, предоставленной за 2016 год, доход Салова достигал 694,76 тыс. рублей. Супруга Салова зарабатывает больше депутата — 2,9 млн рублей, причем в более ранней декларации она указала, что не заработала ничего.

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