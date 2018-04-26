Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) обратилась к руководству ООО «Тойота Мотор» и комитет производителей ассоциации европейского бизнеса по ситуации, сложившейся с красноярской ГК «Крепость» Александра Кангуна. Напомним, что ООО «Тойота Мотор» приняло решение о расторжении дилерского договора с этим дилером по брендам Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане, хотя дилер инвестировал в этот бизнес порядка 2 млрд рублей. В группе компаний считают, что веских оснований для расторжения договора не было. Тем временем дистрибьютор объявил о поиске новых партнеров в Красноярске.

О расторжении дилерского договора стало известно накануне от участников рынка. Александра Кангун 25 апреля в интервью «КС» подтвердил, что группа компаний «Крепость» в лице «Тойота центр Красноярск», «Тойота центр Красноярск Запад», «Лексус центр Красноярск» и «Тойота Центр Абакан» 11 апреля получили уведомление от дистрибьютора о том, что 25 апреля с ними будет расторгнут дилерский договор. «За 2 месяца до этого мы вели интенсивные переговоры с «Тойота Мотор», пытаясь понять основания для такой кардинальной меры как расторжение договора. Мы продолжаем это делать и сейчас, так как причина нам по-прежнему не понятна. Хотел бы подчеркнуть, что на момент получения письма о расторжении договора у «Крепости» не было просроченных обязательств ни перед дистрибьютором, ни перед банками-кредиторами, ни перед налогами, ни перед сотрудниками», — заверил «КС» Александр Кангун.

В свою очередь в ООО «Тойота Мотор» придерживались другой позиции, отмечая, что в течение последних двух лет работали с дилерами Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане «по специальному плану развития дилерской сети, разработанному для дилеров с низкими показателями эффективности. К сожалению, специальный план не смог оказать положительное влияние на финансовое «здоровье» всей группы компаний «Крепость»», — говорится в сообщении ООО «Тойота Мотор». В компании также выразили заинтересованность в рынках Красноярского края и Республика Хакасия, отметив, что решение о прекращении сотрудничества было связано исключительно с ситуацией, сложившейся в ГК «Крепость».

Расторжение дилерского договора с красноярским дилером вызвало недоумение у многих сибирских дилеров, знакомых с Александром Кангуном. Участники рынка задались вопросом, действительно ли расторжение дилерского договора была единственно возможной мерой в сложившейся ситуации. К вопросу подключилась и ассоциация «Российские автодилеры». Информацию об этом «КС» сообщил президент РОАД Олег Мосеев.

«Ситуация, когда с компанией, которая 23 года успешно работала с брендами Toyota и Lexus, поступают вот таким образом – это неприятный звонок для всей российской дилерской сети», — подчеркнул Олег Мосеев. Он отметил, что ассоциация РОАД подготовила и направила в ООО «Тойота мотор» письмо с инициативой возобновить деятельность дилерского договора с ГК «Крепость». «Мы со своей стороны готовы встречаться, обсуждать ситуацию и вырабатывать конструктивные пути ее решения. Также мы написали в комитет производителей ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на предмет проверки наличия нарушения действующего кодекса этого сообщества одним из его членов — ООО «Тойота Мотор». Членом АЕБ не должны допускаться нарушения в сроках уведомления партнера о расторжении дилерского договора», — пояснил «КС» Олег Мосеев, добавив, что РОАД оставляет за собой возможность использования и других инструментов для решения вопроса.

Он отметил, что на его практике уже встречались случаи восстановления действия дилерских договоров после вмешательства РОАД. В частности в конце 2017 и начале 2018 года в отношении одного из крупных автомобильных дистрибьюторов, название которого президент РОАД не привел из этических соображений. Проверить это на текущий момент не представляется возможным.

Напомним, что в конце феврале 2016 года в схожей ситуации отзыва дилерства оказался другой в прошлом крупный мультибрендовый игрок автомобильного рынка Сибири. Речь о группе компаний «СЛК-Моторс», являвшейся официальным дилером Toyota и Lexus в Новосибирске и Барнауле.

«Компанию «СЛК-Моторс» можно было спасти, поскольку был найден инвестор, который был готов приобрести бизнес, однако дистрибьютор на тот момент воспрепятствовал этой сделке», — вспоминает Олег Мосеев. Определенная аналогия прослеживается и с ГК «Крепость». Вместе с тем, Александр Кангун в интервью «КС» отметил, что речь о продаже бизнеса не идет. «У нас нет планов по продаже дилерских центров, для этого просто нет оснований. Больше того, у нас до последнего времени существовал продуманный план по их развитию, включающий появление сторонних инвесторов и их вхождение в капитал. Конечно, сейчас ситуация немного другая, в наши планы нужно будет вносить определенные корректировки», — пояснил Александр Кангун.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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