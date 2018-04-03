Губернатор Томской области назначил нового руководителя департаменту инвестиций региона

Анна Поровская, занимавшая ранее пост заместителя руководителя департамента инвестиций Томской области, продвинулась по карьерной лестнице, заняв пост начальника.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента инвестиций Анну Поровскую. К работе в новом статусе она приступила со вторника, 3 апреля. Прежний глава департамента Александр Федченко уволился с 30 марта из-за приглашения на работу в одну из московских компаний. После отставки он получил от губернатора грамоту администрации Томской области за высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе. На должности руководителя в структуре областной администрации Федченко проработал пять лет.

«Главная задача нового начальника — чтобы инвестклимат в одном из главных сибирских регионов стал еще более теплым и комфортным, — подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин. — Для этого нужно совершенствовать наше инвестиционное законодательство и демонтировать последние административные барьеры».

Анна Поровская родилась в Томске. Имеет два высших образования Томского государственного университета: в 2002 году она получила экономическое, а в 2016 году – юридическое образование. В администрацию Томской области, а именно в департамент экономики пришла в 2003 году. Спустя 10 лет перешла в департамент инвестиций Томской области на должность заместителя начальника.

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