Заместитель мэра Красноярска попал под сокращение

Мэр Красноярска уволил своего заместителя и руководителя департамента общественной безопасности Юрия Стригина. Распоряжение, опубликованное на сайте городской администрации, было подписано еще 28 марта.

Руководитель департамента общественной безопасности мэрии Красноярска и вице-мэр Юрий Стригин, успевший поработать на этой должности при трех мэрах с 2009 года — Петре Пимашкове, Эдхаме Акбулатове и, наконец, Сергее Еремине – с 30 марта оставил замещаемую должность. В соответствующем распоряжении объясняется, что мэр Сергей Еремин уволил Стригина из-за сокращения штата работников.

Красноярскую мэрию также покинул руководитель управления информатизации и связи администрации города Андрей Карасев. Однако в документе говорится, что трудовой договор с ним расторгнут «по инициативе работника».

Сейчас у Сергей Еремина 11 заместителей, которые одновременно с этим являются начальниками ряда департаментов мэрии.

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