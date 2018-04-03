Заместитель мэра Красноярска попал под сокращение

Мэр Красноярска уволил своего заместителя и руководителя департамента общественной безопасности Юрия Стригина. Распоряжение, опубликованное на сайте городской администрации, было подписано еще 28 марта.
Руководитель департамента общественной безопасности мэрии Красноярска и вице-мэр Юрий Стригин, успевший поработать на этой должности при трех мэрах с 2009 года — Петре Пимашкове, Эдхаме Акбулатове и, наконец, Сергее Еремине – с 30 марта оставил замещаемую должность. В соответствующем распоряжении объясняется, что мэр Сергей Еремин уволил Стригина из-за сокращения штата работников.
Красноярскую мэрию также покинул руководитель управления информатизации и связи администрации города Андрей Карасев. Однако в документе говорится, что трудовой договор с ним расторгнут «по инициативе работника».
Сейчас у Сергей Еремина 11 заместителей, которые одновременно с этим являются начальниками ряда департаментов мэрии.