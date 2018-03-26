Как сообщает Сибирский окружной информационный центр, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло работает в Кемерово в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта.

Ранее Сергей Меняйло выразил соболезнования пострадавшим при пожаре и взял расследование инцидента под личный контроль. «Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придаёт гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной», – передает Сибирский окружной информационный центр слова полпреда.

26 марта полномочный представитель принял участие в заседании рабочей группы правительственной комиссии, под председательством главы МЧС России Владимира Пучкова. Также Сергей Меняйло встретился с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, в ходе встречи состоялся телефонный разговор с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«В настоящее время для помощи пострадавшим и семьям погибших принимаются все необходимые меры», – заверил полпред. По словам Сергея Меняйло, в данный момент решаются задачи по завершению спасательной операции, опознанию погибших, оказанию необходимых мер поддержки. Также в соответствии с законодательством проводятся следственные действия. В регионах Сибирского федерального округа начаты проверки соблюдения норм безопасности в местах массового пребывания людей. Напомним, что в Новосибирской области также начались проверки систем оповещения и пожарной сигнализации.

Также Сергей Меняйло сообщил, что общее количество детей, погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», неизвестно. Он добавил, что личности погибших будет установлена по различным экспертизам. Полпред сообщил, что для тех, кого можно опознать, будут проведены одни экспертизы, кого нельзя — будут проведены другие. Тогда станет понятно, сколько погибло детей. Сергей Меняйло также добавил, что в ближайшее время в Кемерово прибудет глава СКР Александр Бастрыкин.

По последним данным МЧС России, при пожаре погибло 64 человека, тела 6 человек на данный момент не найдены. 11 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, 1 из них в тяжёлом состоянии. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

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