В Омской области назначен главный федеральный инспектор по региону

Полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев назначил нового главного федерального инспектора по Омской области. Пост занял Иван Нецкин.

О назначении сообщается на сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. В сообщении указано, что Иван Нецкин занял пост главного федерального инспектора по Омской области с 12 сентября текущего года.

«Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева от 12 сентября 2022 года Иван Нецкин назначен главным федеральным инспектором по Омской области», — отмечается в сообщении.

Иван Нецкин родился 14 августа 1963 года в Абакане Красноярского края. В 1989 году окончил Иркутский государственный университет, в 1992 году – Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков имени Хо Ши Мина. Нецкин проходил службу в таможенных органах РФ, а также замещал руководящие должности в компаниях по направлениям деятельности в сферах строительства, энергетики, экономической безопасности. Работал в Гохране России.

Отметим, ранее должность главного федерального инспектора по Омской области занимал Иван Евстифеев. Он работал на посту с 2017 года. В феврале текущего года чиновника назначили заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус», расположенной в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу. Там проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

Как сообщали в пресс-службе правительства Омской области, в новой должности Евстифеев будет курировать департамент организационной деятельности и департамент внутренней, молодежной и социальной политики.