Кемеровский Центральный районный суд поместил в СИЗО организатора приюта для людей в сложной жизненной ситуации Андрея Смирнова. Мужчина арестован на два месяца до 24 февраля 2023 года.

Смирнова обвиняют по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие большие человеческие жертвы). Как сообщает следствие, обвиняемый полностью признал вину и заявил, что готов сотрудничать.

Также во время судебного заседания Смирнов рассказал, что знал о необходимости покупки нового дома, который будет соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим правилам. Покупку мужчина планировал сделать на средства материнского капитала.

Напомним, что ночью 24 декабря в приюте для бездомных произошло сильное возгорание. Пожар унес жизни 22 людей, еще 6 человек получили серьезные травмы.

По версии следствия, 31-летний пастор евангельской церкви Андрей Смирнов с 2019 года арендовал здание для нелегального дома престарелых. При этом отмечается, что обвиняемый был в курсе об отсутствии пожарной сигнализации и систем пожаротушения, однако продолжал за деньги размещать пожилых людей и маломобильных граждан.

По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный угольный котел отопления, о чем жильцы сообщали владельцу нелегального бизнеса накануне.