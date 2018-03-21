В Кузбассе продолжают увеличиваться объемы добычи угля открытым способом

В департаменте угольной промышленности Кемеровской области подвели итоги февраля 2018 года по объемам добычи угля. В целом за минувший месяц угля добыли на 6% больше по сравнению с февралем 2017 года.

В феврале 2018 года Кузбасс добыл 19,5 млн тонн угля. Из указанного объема 12,6 млн тон приходится на добычу открытым способом и 6,9 млн тонн – подземным. Если в последнем случае снижение к февралю прошлого года составило 0,4 млн тонн или на 6,2%, то открытым способом, напротив, добыли больше на 0,7 млн тонн или 5,9%.

Если говорить об итогах первых истекших двух месяцев года, то в департаменте привели объем добытого угля, равного 38,6 млн тонн: прирост к январю-февралю 2017 года составил 1,3 млн тонн или 3,5%. Лидерами угледобычи в январе и феврале стали ООО «Западно-Сибирская угольная компания», ЗАО «Стройсервис», ОАО «ММК-Уголь», ООО «МелТЭК», ОАО «КТК».

В феврале кузбасскими предприятиями железнодорожным транспортом отгружено 18 млн тонн. Среднесуточно отгружалось 9313 полувагонов, тогда в прошлом году — 9070 полувагонов. Наибольший рост отгрузки продемонстрировали ООО «Разрез Кийзасский» — 394 полувагона среднесуточно, это на 44 полувагона больше, чем в 2017 году. ООО «Промугольсервис» отгружал в среднем в сутки 352 полувагона, что больше прошлогодних показателей на 44, ООО «Распадская угольная компания» — 824, больше на 40 полувагонов. ПАО «КТК» увеличил отгрузку на 32 полувагона и достиг показателя 466 полувагонов. Конечным потребителям в феврале поставлено 17,1 млн тонн кузбасского угля, в том числе 11,3 млн тонн отгружено на экспорт.

Не так давно глава Кузбасса Аман Тулеев говорил о наступлении экологического предела в угольной добыче. По данным администрации Кемеровской области, в 2018 году ожидаемый объем добычи составит не менее 243 млн тонн, при 241,5 млн тонн в 2017-м. В действительности, по мнению аналитиков, прогноз будет значительно превышен. Сам же Тулеев заявлял, что для региона будут достаточными объемы в 200-240 млн тонн. О планах, которые ставят перед собой угледобытчики, можно прочитать в расширенном материале «КС».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.