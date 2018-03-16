Взлетевшие цены на уголь увеличили аппетиты бизнеса и укрепили экономику Кузбасса, обострив при этом социальную напряженность. В январе 2018 года на мировых рынках тонна энергетического угля стоила более $100. За коксующийся уголь месяцем ранее и вовсе давали $260. Напомним, что еще два года назад цены были почти вдвое ниже. Несмотря на незначительное колебание, цены останутся на высоком уровне, полагают эксперты. В текущих условиях компании стараются извлечь максимальную выгоду — увеличивают долю экспорта и инвестируют в развитие производства. Подробнее — в материале «КС».

Главная для экономики Кузбасса отрасль на подъеме: уголь сегодня продается по «приятным ценам». Представители отрасли и эксперты полагают, что в текущем году конъюнктура рынка будет способствовать росту доходности. В I квартале практически все игроки анонсировали рост объемов добычи и увеличение инвестиций в производство. Эксперты поясняют: на этой высокой цене бизнес пытается как можно больше заработать и вложить, создав задел на будущее. По данным администрации Кемеровской области, в 2018 году ожидаемый объем добычи составит не менее 243 млн тонн, при 241,5 млн тонн в 2017-м. В действительности, по мнению аналитиков, прогноз будет значительно превышен.

Год с плюсом

С начала года все крупные угольные компании региона отчитались о выполнении плана на 2017 год. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» сообщило о 46,3 млн тонн (+2 млн тонн к уровню 2016-го), АО «СУЭК-Кузбасс» — о более чем 36 млн тонн (незначительное снижение), ОАО «СДС-Уголь» — о 27,6 млн т угля (–1,1 млн тонн). ООО «Распадская угольная компания» закончило год на отметке 22 млн тонн (+2 млн), ПАО «Кузбасская топливная компания» увеличило добычу угля до 13,23 млн тонн (+1,55 млн тонн). Традиционно не раскрывают показатели УК «Южный Кузбасс» и ООО «Холдинг Сибуглемет». Однако год назад руководство «Мечела» сообщало, что плановая добыча «Южного Кузбасса» в 2017-м составит порядка 10 млн тонн, а генеральный директор ООО «Евраз Междуреченск» Андрей Давыдов (управляет активами ООО «Сибуглемет») заявлял, что «Сибуглемет» намерен выйти по итогам 2017 года на показатель в 12 млн тонн.

Снижение объемов в «СДС-Уголь» объясняют продажей в 2017 году двух разрезов: «Киселевского» и «Сибэнергоугля». «Сделки по продаже активов были осуществлены в целях уменьшения кредитной нагрузки», — уточняют в компании.

Богатые планы

В сбытовой стратегии участники угольного рынка по-прежнему делают упор на экспортные поставки. Например, «Кузбассразрезуголь» (КРУ) в 2018 году намерен увеличить долю поставок товарной продукции за рубеж до 80% от общего объема отгрузки. В КРУ «КС» сообщили, что по итогам прошлого года потребителям отправлено 42 млн тонн угля, в том числе на экспорт — 29,5 млн тонн (70,2% от общего объема отгрузки). В настоящее время доля поставок «Кузбассразрезугля» на внутренний рынок не превышает 30%.

Согласно материалам Кузбасской топливной компании, объем экспорта КТК по итогам года составил 72% от общей реализации (8,72 млн тонн). При этом продажи на внутреннем рынке снизились на 7% — до 3,36 млн тонн. В отчете ПАО «Распадская» (междуреченская площадка ООО «Распадская угольная компания») сообщается, что доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам 2017 года составила 66%, или 4,5 млн тонн, из которых 82% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 18% — в страны Европы, включая Украину. «Рост объемов экспорта угольного концентрата произошел за счет увеличения продаж на премиальных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также спотовых отгрузок в Китай», — говорится в документе. В «СДС-Уголь» объем экспорта уже превысил 90%. «Объем угольной продукции, отгруженной потребителям в 2017 году, равен 24,1 млн тонн, в том числе на экспорт — 22 млн тонн угля (91% общего объема поставки)», — сообщила пресс-служба. В числе стран-импортеров в компании называют Великобританию, Германию, Италию, Турцию, Финляндию, Польшу, Китай, Японию и Корею.

Эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) уточняют, что рост экспорта российского угля наблюдается не только в направлении стран АТР (Китай, Тайвань и др.), но и в Европу. «Значительно увеличились поставки в Турцию, Латвию, Германию, Испанию и даже Польшу, — перечисляет заместитель руководителя департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий Евгений Рудаков. — Основными регионами, формирующими в настоящий момент дополнительный спрос на уголь, являются Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, то есть густонаселенные развивающиеся страны. В краткосрочной перспективе изменения тенденций не ожидается». По данным ИПЕМ, цены на энергетический уголь на мировом рынке (FOB Австралия) за второе полугодие 2017 года выросли в среднем на 20% к уровню второй половины 2016 года, и в декабре превысили отметку $100/т.

«В январе 2018 года рост цен продолжился, стоимость угля превысила $106/т. В Европе (CIF ARA) угольные котировки в 2017 году также выросли, но текущий уровень цен немного ниже — $80–90/т, — приводит данные Евгений Рудаков. — Цены на коксующийся уголь также стабильно росли в 2017 году, в декабре превысив отметку $260/т (FOB Австралия). Однако начало 2018 года ознаменовалось заметным снижением — котировки на высококачественный австралийский коксующийся уголь упали до $220/т», — добавляет эксперт.

Прогноз «стабильный»

В администрации Кемеровской области уверены, что цены останутся на достаточно высоком уровне, и прогноз в краткосрочной перспективе для бизнеса благоприятный. В департаменте угольной промышленности со ссылкой на мнение экспертов Мирового Энергетического Агентства «КС» заявили, что мировой спрос на уголь в перспективе до 2022 года благодаря Азии возобновит рост. Согласно представленному в декабре прогнозу экспертов агентства на среднесрочную перспективу, мировое потребление угля в 2018–2022 годах будет медленно возрастать до 5,534 млрд т. (+3,3% к 2016 году, но –0,9% к 2014 году). Спрос на уголь будет расти в Индии, АСЕАН и других развивающихся странах Азии.

«Например, в Индии рост промышленного производства приведет к увеличению поставок до 2022 года на 4–4,5%, — говорит начальник департамента угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев. — По некоторым оценкам, возможен рост и на рынке США, но спрос в этой стране будет покрыт за счет внутреннего производства. Европейские страны и КНР будут сокращать импорт, что окажет значительное влияние на рынок».

Токарев обращает внимание и на тот факт, что в целом рынок меняется незначительно, происходит это в основном под влиянием сезонных факторов. Однако цены реагируют и на незапланированные события. «Декабрьская забастовка в австралийском порту Kembla привела к кратковременному взлету спотовых цен с $200/т до $250/т высококачественного коксующегося угля», — приводит пример Олег Токарев.

Инвестиции на вырост

В середине февраля заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов сообщил на одном из совещаний, что в прошлом году в развитие угольной отрасли Кузбасса инвестировано 63 млрд рублей (на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2016-м). В 2018 году инвестиции составят не менее 65 млрд рублей.

Согласно данным «СУЭК-Кузбасс», объем вложений компании в производство в 2017 году составил 19,7 млрд рублей. Основными направлениями инвестиций стали промышленная безопасность и охрана труда (около 1 млрд рублей), замена оборудования, внедрение новых технологий и развитие логистических цепочек. Более 8 млрд рублей вложено в строительство нового участка «Магистральный» шахтоуправления им. Рубана.

АО «ХК «СДС» направило на развитие угольных предприятий 3,41 млрд рублей, значительная часть этих средств пошла на увеличение обогатительных мощностей — 0,86 млрд рублей. Ранее сообщалось, что «Сибуглемет» в 2017 году увеличит инвестиции в производство на 67% — до 2,5 млрд руб. Основную часть инвестиций холдинг планировал направить на приобретение карьерных автосамосвалов и на реконструкцию технологического комплекса № 2 обогатительной фабрики «Междуреченская».

В «Кузбассразрезугле» «КС» сообщили, что в нынешнем году объемы вложений в производство превысят 15 млрд рублей. В компании заметили, что это «не меньше, чем в прошлом году». Большая часть средств пойдет на модернизацию парка основного горнотранспортного и технологического оборудования. На 2018 год в КРУ запланировано и начало строительства обогатительной фабрики «Талдинская-Энергетическая». Ее мощность составит 6 млн тонн угля в год. Кузбасская топливная компания в 2018 инвестирует в модернизацию производства 3 млрд рублей, в том числе 1 млрд 427 млн рублей направят на приобретение горнотранспортного оборудования.

Экономика региона отозвалась на успехи угольщиков улучшением статистики. По данным Кемеровостата, инвестиции в основной капитал в Кемеровской области в прошлом году увеличились на 16,3% — до 208,1 млрд рублей против 165,7 млрд рублей в 2016 году (сравнение проведено в сопоставимых ценах). Из них 139,7 млрд рублей — вложения крупных предприятий. Отметим, что в последнее время инвестиции в основной капитал в регионе снижались: в 2015 году на 35%, до 170 млрд рублей, в 2016-м — на 8,5%, до 165,7 млрд рублей. Максимальный уровень инвестиций — 267,8 млрд рублей — был отмечен в 2012 году (цены на уголь тогда также находились на высоком уровне).

Новые производства

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, в настоящее время в Кузбассе ведут добычу 42 шахты и 51 разрез. В 2017 году были открыты разрез «Трудармейский-Южный» и участок открытых горных работ «Карачиякский» ООО «Тайлепская», кроме того, состоялся запуск двух шахт — «Увальная» и имени С. Д. Тихова.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию новый участок открытых горных работ «Убинский-1» АО «Разрез «Шестаки», запустить проект по освоению участка «Гусинский-Южный» ООО «СП «Барзасское товарищество». Также ожидается старт строительства трех обогатительных фабрик общей мощностью 12,5 млн тонн: «Увальная» (АО «УК «Сибирская»), «Краснокаменская» (АО «ИК «ЮКАС-Холдинг»), «Талдинская-Энергетическая» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»).

«После запуска этих фабрик совокупная перерабатывающая мощность Кузбасса увеличится на 8% и составит 175,4 млн тонн. Будет создано 1540 новых рабочих мест», — отметил замгубернатора Кузбасса Евгений Хлебунов.

Если все пойдет хорошо

Олег Токарев уточняет, что в 2017 году цены на эталонный высококачественный коксующийся уголь австралийского месторождения PeakDowns в первом полугодии снижались с $225/т до $170/т, однако во второй половине начали очередной подъем. Причиной роста на стороне спроса стал более медленный, чем ожидалось, ход оптимизации сталелитейной промышленности Китая, а на стороне предложения — перегруженность крупнейшего австралийского терминала по экспорту коксующихся углей Dalrymple Bay. В ноябре цена выросла до $180–210, в конце декабря поднялась до $250/т, а в январе снова вернулась к $225/т и сейчас остается немногим ниже этого уровня. Цены на энергетический уголь меняются под влиянием сезонного спроса, увеличиваясь к новому отопительному периоду и снижаясь к его завершению. Сейчас, в крупнейшем западноевропейском хабе ARA (Нидерланды) энергетический уголь калорийностью 5500 ккал/кг с поставкой в марте предлагается по $81/т, что почти на 15% меньше уровня первой декады января.

В Институте проблем естественных монополий полагают, что в долгосрочной перспективе нет значимых факторов, которые могут привести к продолжению роста цен на энергетический уголь. «Китай в своей энергетической политике стремится увеличить долю газа, Индия заморозила строительство практически всех угольных электростанций, — приводит доводы Евгений Рудаков. — Основным фактором, который может повлиять на угольные котировки в краткосрочной перспективе, является погодный. Так, в 2017 году значительное влияние на рынок оказал продолжительный ураган в Австралии, в 2016-м — в Колумбии», — высказывает мнение эксперт. Он также обращает внимание на тот факт, что инвестиции в обогатительные фабрики для российских компаний являются неизбежными, так как внутренний рынок, по всем прогнозам, расти не будет. Необходимость обогащения при поставках на экспорт диктуется и экономическими (выгоднее перевозить и продавать продукт с высокой добавленной стоимостью), и технологическими причинами (экспортный рынок ориентирован на уголь со стандартизированными характеристиками).

Из года в год

Проблемы, волнующие угольные компании, статичны, как и отрасль в целом. В АО «Русский уголь» (работает в Красноярском крае, входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) «КС» сообщили, что представители бизнеса обеспокоены гипотетическими перспективами сокращения мирового потребления угля и возможностью декарбонизации. Это способно нанести удар по ежегодно растущему объему экспорта. «В странах АТР продолжаются рост населения и развитие промышленности, а значит, необходим дешевый и доступный энергоресурс, которым является уголь», — надеются на страны Азии в пресс-службе компании. Также сдерживающими факторами остаются отсутствие роста потребления угля на внутреннем рынке и вытеснение угля дешевым и доступным газом.

Одной из «вечных» проблем отрасли являются значительные логистические издержки, ведущие к удорожанию угольной продукции. «Решить эту проблему на глобальном уровне помогло бы установление льготных долгосрочных железнодорожных тарифов на перевозку угля, — считают в АО «Русский уголь». — А пока приходится постоянно заниматься оптимизацией транспортной составляющей в цене продукции. Для этого, например, «Русский уголь» увеличивает статическую нагрузку вагонов, объемы маршрутизации и групповые экспортные отправки». Кроме того, представители компаний говорят о том, что негативное влияние на доходность продаж может оказать укрепление рубля.

Вместе с тем в Кузбассе за прошедший год значительно возросло социальное напряжение — по региону прокатилась волна митингов, на которых жители выступали за сокращение количества угольных разрезов и ужесточение санитарных норм. После критики их действий представители муниципальных и областных властей все же согласилась с доводами кузбассовцев, пообещав сократить выдачу лицензий.

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