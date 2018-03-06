Корреспондент «КС» Ксения Черных стала лауреатом всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Жюри выбрало материал корреспондента, посвященный ситуации, развернувшейся вокруг «мусорной» концессии, – «Это пакт о капитуляции Новосибирской области».

Общественный совет фонда общероссийского народного фронта (ОНФ) в пятый раз провел всероссийский конкурс «Правда и справедливость». Итоги конкурса в ОНФ подвели в феврале текущего года.

Как отмечают организаторы, на пятый юбилейный конкурс от представителей региональных СМИ поступило беспрецедентное количество работ – более 5 тысяч. Впрочем, победителей оказалось меньше, чем годом ранее: 350 вместо 442.

От Новосибирской области лауреатами стали 7 корреспондентов, в том числе и журналист «КС» Ксения Черных. Жюри оценило работу журналиста, посвященную ситуации, вызвавшей широкий резонанс среди жителей региона, общественников и депутатов, – заключение концессионного соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов. Решающим фактором при определении лауреата, по словам организаторов конкурса, является воздействие на решение властей. Напомним, после ряда публикаций в СМИ, акций протеста, работы депутатских объединений власти Новосибирской области все-таки отменили спорное соглашение.

Лауреаты и участники конкурса «Правда и справедливость» с 28 февраля по 2 марта приняли участие в медиафоруме, который на этот раз состоялся в Калининграде. В ходе мероприятия журналисты обсудили проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, радио- и телеканалов, а также послание президента РФ Владимира Путина федеральному собранию. 2 марта во время пленарного заседания журналистам представилась возможность задать вопросы самому президенту.

Напомним, что журналисты «КС» не раз удостаивались различных наград и авторитетных премий как со стороны органов власти, так и бизнеса. В 2016 году корреспондент рубрики «Политика» газеты «Континент Сибирь» Елена Аникина получила награду в номинации «Лидер нашего времени» премии «Литера». В апреле 2016 года внештатный обозреватель газеты «Континент Сибирь» Дмитрий Карасев стал лауреатом федерального конкурса публикаций по микрофинансированию, а в марте того же года корреспонденты «КС» Максим Колташов и Сергей Ягупов победили в конкурсе Новосибирского госуниверситета экономики и управления. Кроме того, в 2018 году редакция «КС» победила в региональном этапе конкурса прокуратуры Новосибирской области на лучшие материалы в СМИ, освещающие работу этого учреждения.

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