Два журналиста «Континента Сибирь» победили в конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

8 ноября были подведены итоги XVI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», в котором приняли участие журналисты из десяти регионов Сибирского федерального округа.

В 2021 году темой конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» стала Сибирь, как пространство цифровой трансформации. В совокупности номинаций участниками было подано 950 заявок – наибольшее количество в истории проекта.

Главной номинацией стала «Экономика». В рамках этой глобальной темы журналисты обозревали внедрение в Сибирском федеральном округе передовых цифровых технологий, модернизацию существующих в регионах производств и создание новых промышленных предприятий, а также диверсификацию продукции оборонных заводов.

По итогам конкурса авторам, первенствующим в пяти категориях номинации «Экономика» будет вручена специальная премия полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Победителем среди журналистов электронных средств массовой информации в главной номинации стала кореспондент ГТРК «Алтай» Екатерина Потешкина (Гаськова) с фильмом «Соль Алтайской земли», который рассказывает о создании нового производства на соляном месторождении Алтайского края. В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» лидерство осталось за новосибирским кореспондентом Маргаритой Решетинской («Коммерсантъ-Сибирь») с её материалом «Территории особого режима».

Кореспондент «Континента Сибирь» Жанна Гладкова заняла первое место сразу в двух номинациях проекта. В номинации «Свой дом» жюри признало лучшей серию её работ о реализации в Новосибирской области мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда». Она же получила специальную премию конкурса за лучшую публикацию на экономическую тему.

Другому кореспонденту «Континента Сибирь» досталась победа в номинации «Цифровая Сибирь». Фёдор Туров со статьёй «Что принёс 2020 год в программу «цифрового импортозамещения»?» был признан в этой категории лучшим автором среди печатных и электронных СМИ.

Награды лучшим журналистам Сибири будут вручены в Новосибирске на торжественной церемонии при участии полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. «Кроме того, победителей в этом году ждёт пресс-тур на ряд современных объектов экономики регионов Сибири», – говорится в сообщении пресс-центра полпредства президента РФ в СФО.