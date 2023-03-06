Итоги первой «пятилетки». Фонд развития промышленности Новосибирской области, как инструмент преодоления временных трудностей

06 Март, Понедельник

16:26

В Новосибирске пятую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости COVID-19

16:03

В 2023 году в Новосибирской области отремонтируют 80 дорог и мостов по нацпроекту БКД

15:14

В регионах СФО выявлено около 10 тыс. нарушений закона при реализации нацпроектов

15:03

Пункт сбора гумпомощи участникам СВО пытались поджечь в Новосибирске

13:52

В 2023 году Новосибирская область планирует обеспечить цифровой связью рекордное число населенных пунктов

13:34

В Новосибирске задержали подрядчика строящегося ЛДС за хищение 100 млн рублей

12:12

Один пострадавший от взрыва газа в доме на Линейной все еще проходит лечение

11:44

Анна Жарова собирает друзей — 7 марта звезды мирового балета из Новосибирска, Большого и Мариинки выступят на сцене НОВАТа

10:36

В Новосибирской области за месяц число вакансий увеличилось на 16%

9:01

OMODA: 13 новых поводов познакомиться с кроссовером С5 в «Эксперт Авто НСК»

9:00

Где в Сибири КПРФ планирует выставлять серьёзных кандидатов на губернаторские выборы?

8:46

Старшеклассники из Новосибирска оказались в числе лучших в финале национальной олимпиады по ИИ

05 Март, Воскресенье

22:23

В Барнауле, Бердске, Новосибирске… Где ещё задерживали подростков в минувшие выходные?