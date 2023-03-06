Специально для Вас. Итоги первой «пятилетки». Фонд развития промышленности Новосибирской области как инструмент преодоления временных трудностей

Иван Петров
 
Итоги первой «пятилетки». Фонд развития промышленности Новосибирской области, как инструмент преодоления временных трудностей
Фото предоставлено ФРП НСО

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