Анна Жарова собирает друзей — 7 марта звезды мирового балета из Новосибирска, Большого и Мариинки выступят на сцене НОВАТа

Творческий вечер прима-балерины Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) Анны Жаровой соберет на одной сцене созвездие выдающихся артистов балетной сцены, которые представят фрагменты классических и современных постановок. На свой бенефис, посвященный 25-летию сценической деятельности, народная артистка России приглашает не только именитых коллег по цеху, но и всех поклонников своего таланта.

В канун праздника весны, во вторник, 7 марта, в 19:00, на сцену новосибирского театра выйдут такие яркие представители столичного балета, как Евгения Образцова, прима-балерина Большого театра России, Ксения Шевцова и Иван Михалев – прима-балерина и премьер Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Новосибирский балет будет представлен заслуженными артистками России Анной Одинцовой и Ольгой Гришенковой, также на сцену выйдут Анна Гермизеева, Иван Оскорбин, Михаил Лифенцев, Роман Полковников, Илья Головченко, Евгений Басалюк, Никита Ксенофонтов, Артем Пугачев.

Конечно, гвоздем программы, будет виновница торжества, которая исполнит новые, ранее не представлявшиеся новосибирскому зрителю работы. В программу бенефиса вошел одноактный балет «Кармен-сюита». Эта легендарная постановка была создана в 1967 году хореографом-новатором из Кубы Альберто Алонсо на музыку российского композитора Родиона Щедрина. Балет «Кармен-сюита», ставший в свое время сенсацией, создавался специально для Майи Плисецкой. В постановке ярко отражена эмоциональность, острота конфликтов и драматизм классического сюжета. Для Анны Жаровой это будет не первое исполнение роли Кармен. Ранее балерина блистательно воплотила один из легендарных женских образов мировой культуры в балете классика хореографии XX века Ролана Пети «Кармен».

Также зрителей бенефиса ждет еще один сюрприз от главной героини вечера. Анна Жарова впервые исполнит хорошо известный любителям балета номер «Расставание» в дуэте с создателем этой хореографической миниатюры, солистом Мариинского театра Юрием Смекаловым. Номер принес постановщику победу на XI Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве. В программе творческого вечера Анны Жаровой номер впервые будет исполнен в сопровождении симфонического оркестра. Дирижеры вечера — Дмитрий Юровский и Павел Сорокин.

Бенефис Анны Жаровой, юбилейный вечер в двух актах, состоится в НОВАТе 7 марта, в 19:00.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что солист Новосибирского театра оперы и балета Карен Мовсесян даст большой концерт в день своего юбилея.