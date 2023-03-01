В день своего 45-летия певец, солист Новосибирского театра оперы и балета Карен Мовсесян даст большой концерт, на котором обещает много сюрпризов и одну мировую премьеру.

Известный певец-баритон, почетный работник культуры Новосибирской области Карен Мовсесян готовится отметить своё 45-летие большим концертом в Новосибирске. Артист выступит со сцены ДКЖ в день своего рождения – 3 апреля.

«В этом году дата выпала на понедельник – как и в 1978-м, когда я родился. Поэтому я не стал приближать концерт к выходным. Отношу себя к «детям понедельника», которые любят работать в этот день, — рассказал подробности «Континенту Сибирь» Карен Мовсесян. — Последний раз я масштабно отмечал своё 35-летие в новосибирском Цирке. Потом был юбилей 40 лет, который, как говорят, отмечать нельзя. Поэтому теперь состоится концерт, равный по масштабу разве что концерту 10-летней давности».

По словам артиста, концерт будет сольным, но в нём примут участие и другие музыканты. Аккомпанировать юбиляру будет ансамбль «Сюрприз», с которым уже не первое десятилетие сотрудничает Карен Мовсесян. Также со сцены ДКЖ выступят ведущая солистка НОВАТа Дарья Шувалова и ученик Карена Мовсесяна Вячеслав Бубёнов.

«Обычно как бывает – в свои юбилеи артисты собирают «солянку», сами поют немного, а потом уступают место на сцене тем, с кем они сотрудничают в шоу-бизнесе. Я же пока не готов следовать этой практике, так как и умею, и очень люблю петь. Поэтому это будет сольный концерт. Однако мне будут помогать мои самые-самые любимые музыканты», — подчеркнул Карен Мовсесян.

Споёт дуэтом с отцом и сын юбиляра – 6-летний Микаэл Мовсесян. Впервые юный артист вышел на сцену еще в возрасте 3-х лет, но теперь, со слов Карена Мовсесяна, будет петь уже совсем «по-взрослому».

Как и ранее, предстоящий юбилейный концерт артист проведет вместе с концертмейстером Михаилом Мищенко. Зрителей ждёт «фирменный» юмор творческого дуэта, а также множество режиссерских находок и сюрпризов, которые всегда были визитной карточкой организуемых Кареном Мовсесяном концертов. Например, «батла» теноров и басов, который устроил в конце 2021 года в Новосибирске Карен Мовсесян.

Супер-премьерой нынешнего концерта станет новая песня композитора Олега Иванова «Россия, благослови!», написанная специально для юбиляра.

Стоит отметить, что артист постарался сделать в свой юбилей лояльный чек на билет для зрителей.

«В данном случае мне важно не заработать, а провести юбилей в кругу друзей, и чтобы все, кто захочет, имели возможность посетить мой концерт… Будет много нового – того, чего ещё не было на моих концертах. Могу лишь слегка приоткрыть тайну – зрителей ожидает приятное удивление необычностью происходящего на сцене. И это обязательно оставит в них сладкое послевкусие!», — пообещал Карен Мовсесян.

Юбилейный концерт Карена Мовсесяна состоится в ДКЖ 3 апреля, в 19.00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Партнёрский материал. Главный информационный партнёр концерта – «Континент Сибирь». Организатор: ИП Мовсесян К.А.

Адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова 22/3

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