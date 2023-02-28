В Новосибирской области в преддверии сезона паводков был разработан план основных мероприятий по подготовке города к этому периоду. Мэр Анатолий Локоть взял ситуацию под личный контроль.

В первую очередь власти уделят внимание вывозу снега с проблемных участков, подверженных подтоплению, в общей сложности таких мест 113. Вторым направлением для работы станет вывоз снега с улично-дорожной сети города, особенно с подтопляемых участков дорог.

Глава города отметил, что сегодня необходимо приступить к осмотру, контролю и очистке оголовков русел городских рек. «В Новосибирске восемь малых рек, некоторые из них не замерзают, и с наступлением оттепели в них скапливается большое количество мусора. Необходимо провести работу по их очистке с привлечением администраций районов города и со следующего вторника предоставлять фотоотчеты о проделанной работе. Верховье реки Каменки также находится в зоне риска, необходимо проверить состояние и этого объекта», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

В настоящее время на подтопляемых территориях проведен осмотр, по итогу проверки нарушений не выявлено. Работа по уборке дворов организована в 8759 многоквартирных домов, таким образом около 66% их территорий приведены в порядок. В районах организована работа по полному сбросу снега со скатных крыш, очистке подлежат 3875 кровель МКД, на сегодня 2389 очищены.

«Необходимо проинформировать управляющие организации об ответственности за несвоевременный вывоз снега с дворовых территорий, находящихся в зоне риска подтопления, а также очистку крыш и козырьков. Собственникам жилых помещений напомнить о необходимости уборки снега со своих подоконников и балконов. Все крыши невозможно очистить за один день, поэтому обязательно нужно установить предупреждающие таблички и ограждающие ленты. За неисполнение соответствующих требований – привлекать к административной ответственности», – добавил мэр.

С начала зимнего периода в Новосибирске вывезли 1,5 млн кубометров снега. Среднесуточный выход спецтехники составил 469 единиц, для ручной уборки города было задействовано около 105 дорожных рабочих.

Ранее мы писали, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение по усилению работ в подготовке к поводковому периоду.