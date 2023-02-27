Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение по усилению работ в подготовке к поводковому периоду. Соответствующее распоряжение от главы региона поступило во время оперативного совещания 27 февраля.

«Основное мероприятие по предотвращению подтопления в границах города Новосибирска – это определение оптимального графика работы Новосибирского гидроузла, и контроль за соблюдением этого графика, оперативное корректирование при необходимости. Для этого нужно понимать весь комплекс условий и обстоятельств, которые обуславливают работу гидроузла, и график сброса вод. Задача министра – добиться, на основе прогноза, оптимального графика и контроля за его соблюдением»,- прокомментировал Андрей Травников.

Также губернатор коснулся вопроса малых рек. Поскольку небольшие водоемы зачастую вызывают подтопление населенных пунктов, а также создают ряд других сложностей глава региона поручил оценить все риски и спрогнозировать поведение подобных водных объектов.

По данным Гидрометцентра, в этом году запасы воды в снежном покрове в среднем по рекам Новосибирской области составили 108% от нормы. В случае превышения критических отметок наиболее вероятна угроза на реках: Бакса, Бердь, Иня, Карасук. В соответствии с планом проверок муниципальных образований, до 24 марта обследование пройдет на территории 15 гидротехнических сооружений 12 муниципалитетов.

Напомним, что ранее главы регионов Сибири прокомментировали послание президента РФ.