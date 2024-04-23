Уровень реки Обь в Новосибирске может достичь опасной отметки

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в связи с увеличением сброса воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища, на реке Обь в районе города Новосибирска продолжится подъём уровня воды. Возможно достижение опасной отметки 360 см для дачных обществ, возможно подтопление садовых участков в Первомайском районе.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, предпринять меры по сохранности имущества (поднять наиболее ценные домашние вещи на верх (вторые этажи, чердаки). При подтоплении жилых домов незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что из реки Тула в Новосибирске вытащили 300 мешков мусора.