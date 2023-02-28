Корпорация «Технониколь» планирует вложить 219 млн рублей в производство каменной ваты юргинского предприятия «Завод ТЕХНО». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Организации предстоит модернизировать основное оборудование, благодаря чему повысится качество выпускаемой продукции. Вместе с этим на выделенные средства будет произведена установка дополнительных очистных сооружений. Общий объем инвестиций «Технониколь» в 2022 году составил 120 млн рублей. Тогда завод начал внедрение системы машинного зрения на основе нейросетей в двух основных направлениях — контроль качества готовой продукции и безопасность труда. В этом же году предприятие начало активную работу по импортозамещению.

«Часть европейских поставщиков нам удалось заменить с помощью отечественных компаний. Так, инженеры завода смогли найти альтернативы ушедшим из России производителям оборудования для системы очистки и дожига газов, которую мы планируем запустить в этом году», — сообщила директор «Завода Техно» (входит в корпорацию «Технониколь») Наталья Ермакова. Ее комментарий приводит пресс-служба компании.



В 2023 году на кузбасском заводе также планируется начать монтаж системы дожига газов от камеры полимеризации, система используется для дополнительной очистки выбросов. По итогу работ уровень очистки атмосферных выбросов должен приблизиться к отметке в 95%. Помимо этого на предприятии установят самоочищающиеся фильтры на систему рециклинг, что аналогично позволит снизить количество пыли от измельчителя на 99%.

В прошлом году «Завод Техно» в Кемеровской области запустил производство нового продукта для теплоизоляции полов, а также клиновидной изоляции для создания уклона при утеплении кровель. В общей сложности предприятие создало более 1,4 млн куб. м каменной ваты.

«Технониколь» — российская компания, основным видом деятельности которой является производство кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Корпорация имеет крупную сеть заводов представленных в России, Италии, Польше, Белоруссии и Литве. Основателем корпорации является известный российский венчурный бизнесмен, основатель делового сообщества «Эквиум» Игорь Рыбаков. По данным Rusprofile, с 10 марта 2006 года генеральным директором предприятия числится Сергей Колесников. Компания была зарегистрирована в 1993 году.

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