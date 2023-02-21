Новосибирский приборостроительный завод представил новейшие образцы прицелов на международной выставке вооружений в Абу-Даби

Холдинг «Швабе», являющийся подразделением госкорпорации «Ростех», показал на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2023 современные модели оптических прицелов и приборов ночного видения специального назначения. Разработчиком этих изделий является Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ), входящий в холдинг. Об этом сообщает официальный сайт госкорпорации «Ростех».

Ежегодная международная выставка оружия IDEX-2023 стартовала 20 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В оборонном выставочном мероприятии в Абу-Даби участвуют компании-разработчики и производители современных видов вооружений и военной техники из 60 стран.

Холдинг «Швабе» представлен на выставке собственным стендом в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта» в павильоне Российской Федерации. В день открытия с оптической военной продукцией, производимой холдингом, ознакомился вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Чиновник лично, что называется «на глаз», опробовал оптические приборы, разработанные специалистами НПЗ и заявил, что в настоящее время зарубежные партнеры проявляют повышенный интерес к разработкам российской оборонной промышленности.

На форуме IDEX-2023 отечественный холдинг «Швабе» представляет широкую номенклатуру оптической техники специального назначения, в их числе призматические модели прицелов малой кратности, панкратические прицелы с высоким коэффициентом светопропускания, оптические прицелы переменной кратности, а также монокуляр и очки ночного видения. По своим тактико-техническим данным эти изделия, по данным завода, не уступают лучшим мировым аналогам.

Оборонный форум в Абу-Даби продлится до 24 февраля. В рамках IDEX-2023 руководство холдинга «Швабе» рассчитывает на заключение выгодных соглашений о сотрудничестве.

Ранее “Континент Сибирь” сообщал, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» провел финальные испытания ультразвукового противоопухолевого лечебно-диагностического комплекса, разработанного специалистами НПЗ.