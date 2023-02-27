В Новосибирске распустили молодёжное объединение с аббревиатурой «ЧВК» в названии

Администратор новосибирского отделения молодёжного объединения под названием «ЧВК «Редан» объявил о роспуске движения. Ранее в ряде российских торговых центров, в том числе в Новосибирске, задержали молодых людей, предположительно входящих в группировку.

О роспуске молодёжного движения в Новосибирске его администратор рассказал Telegram-каналу Mash Siberia 27 февраля.

«Мы пришли к мирному (решению) о закрытии «Редана» в Новосибирске», — рассказал молодой человек в видеозаписи, опубликованной каналом.

Накануне в социальных сетях появилось видео задержания молодых людей в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея». Как предположили подписчики, там собрались участники молодёжного движения «ЧВК «Редан», чтобы инициировать драку.

В ГУ МВД по региону оперативные мероприятия подтвердили, уточнив, что они проводились с целью предотвращения противоправных действий, а обстоятельства происходившего выясняются. При этом представителей новой субкультуры в минувшее воскресенье также задержали в торговых центрах Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Курска и Казани.

Как рассказал в видеообращении администратор новосибирского отделения молодёжного движения, в ТРЦ «Галерея» 26 февраля пришли не представители «Редана», а те, кто хочет дискредитировать субкультуру. По словам молодого человека, движение представляет собой объединение любителей японского аниме.

Между тем после драки с участием членов группировки в Москве, которую подтвердил новосибирский администратор, о движении уже сложилось мнение как о националистическом объединении.

По данным из открытых источников, «ЧВК «Редан» — новая молодёжная субкультура, представители которой являются поклонниками японского анимационного произведения Hunter x Hunter и носят одежду с изображением паука. Подростки утверждают, что фигурирующая в названии объединения аббревиатура «ЧВК» (по аналогии с ЧВК «Вагнер») является шуткой.

Напомним, что в феврале в Новосибирске был задержан солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.