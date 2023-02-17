Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев прокомментировал задержание в Новосибирске

Глава музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был задержан сотрудниками полиции в Новосибирске. Музыкант прокомментировал задержание. Ранее два из трех концертов Кортнева было отменено в городе.

14 февраля сотрудниками полиции Новосибирска был задержан глава музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Причиной для задержания стал неприличный жест, показанный музыкантом правоохранительным органам.

«Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке», — сказал Кортнев информагентству ТАСС.

Ранее 14 февраля должен был состояться концерт музыкантов Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева в клубе «Бродячая собака», однако в последний момент выступление перенесли на другую площадку. Причем информацию о переносе концерта сообщили только зрителям.

На новую площадку приехали сотрудники полиции пожарные, потому что появилась информация о задымлении помещения «Почты России» рядом с баром Red Rabbit, куда перенесли концерт. Зрителей концерта вывели из бара и вернули все деньги.

«Возобновить концерт не удалось, зрители и артисты, естественно, разъехались. Позже Алексей и Дмитрий были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий. Сейчас уже все находятся в своих постелях (в Сибири — ночь)», — прокомментировали в группе «Команда «Несчастный Случай» в соцсети VK в три часа ночи по Новосибирску.

Из трех запланированных в Новосибирске концертов «Несчастного случая», по данным «Академ.Инфо», состоялся только один — на 14 февраля в ресторане «Не только йогурт». После приезда пожарные и полиции в Red Rabbit и отмены концерта, Кортнев все же решил выйти к зрителям и подарить подарок 15-летнему имениннику подарок со сцены.

Ранее Алексей Кортнев допускал публичную критику специальной военной операции, однако не привлекался к уголовной или административной ответственности.

Напомним, что в декабре 2022 года основателя и руководителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера задержали сотрудники полиции, однако через несколько часов отпустили. Накануне прошла череда отмены концертов известных музыкантов, которое должны были выступать на площадке лофт-парка.