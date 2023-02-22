«Знать и чувствовать, что мы вместе»: спикер новосибирского парламента прокомментировал послание президента Федеральному собранию

22 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На мероприятие приглашались члены правительства, сенаторы, депутаты Госдумы, представители духовенства и армии. В церемонии также принял участие председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, который прокомментировал основные тезисы послания.



Комментируя обращение президента Федеральному собранию, спикер регионального парламента отметил, что послание главы государства – призыв граждан России к единению и сплочённости, осознанию ответственности за развитие и судьбу своей родины.

«Да, время рубежное, как сказал президент. Да, перемены, которые происходят в мире – кардинальные. Но более сплоченным и единым, чем Россия, в эти перемены не входит ни одно государство. Мы все это чувствуем, все понимаем. Видим, как грамотно и точно в условиях давления работает финансово-экономический блок правительства страны. Видим, как и студент, и пенсионер готовы помогать друг другу и армии. А главное – видим, что социальная политика страны – безусловный приоритет. И правительство сегодня не точечную помощь оказывает, не дыры латает, как ожидали на западе, а стабильно и последовательно работает на всех и каждого в отдельности: и на многодетную семью, и на бизнесмена. Именно этого и ждали, и услышали от президента, – подчеркнул председатель Заксобрания. – Мы сильные, и мы вместе. И не нужно никому ничего доказывать. Достаточно посмотреть, как работают сегодня в селе, просто сравнить цифры, два года назад и сегодня. Посмотреть, как восстанавливается промышленность. Сколько страна вкладывает в науку и молодых исследователей».

Также Андрей Шимкив прокомментировал вопросы системной поддержке военнослужащих и их семей. «Единый государственный фонд поддержки – это не только финансовые гарантии для ребят, но и не менее важная моральная поддержка государства. Это важно сейчас слышать и чувствовать всем: страна знает своих защитников. Знает и поддерживает. Это вообще очень важно для каждого – знать и чувствовать, что мы вместе», – резюмировал спикер ЗС.

Напомним, что ранее главы сибирских регионов рассказали о том, какие выводы сделали из послания президента России.