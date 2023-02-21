В Высшем колледже информатики НГУ произошел пожар

Новосибирские пожарные во вторник, 21 февраля, ликвидировали возгорание в Высшем колледже информатики Новосибирского государственного университета. Администрация учебного заведения самостоятельно эвакуировала 600 человек.

Сообщение о пожаре на улице Русской поступило в 13:30. Сработала автоматическая установка пожарной сигнализации в учебном корпусе Высшего колледжа информатики НГУ, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«Ко времени прибытия пожарных из окна на третьем этаже здания шел дым. За 14 минут пожар был ликвидирован в кабинетах третьего этажа. Предварительная площадь горения составила 70 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», – рассказали в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 56 человек и 17 единиц техники. В МЧС России устанавливают причину произошедшего.

Напомним, в понедельник вечером произошёл пожар на строящемся четвертом мосту через Обь. По предварительным данным, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки.