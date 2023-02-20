В Новосибирске загорелся четвертый мост через Обь

В Новосибирске вечером 20 февраля произошёл пожар на строящемся четвертом мосту через Обь.



«На место происшествия была вызвана пожарная служба, ее специалисты работали на площадке. Персонал с места возгорания был эвакуирован», — отметили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ГК «ВИС».

Строители оказывали помощь в тушении возгорания с помощью огнетушителей. По предварительным данным, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки.

«Экипажи ГИБДД перекрыли участок дороги для беспрепятственного доступа к месту пожарной техники. Сотрудники МЧС России связались с администрацией строящегося объекта, которые оказали помощь в ликвидации пожара. За 36 минут пожар был локализован. Еще через минуту открытое горение ликвидировали. По предварительным данным площадь горения составила 15 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На текущий момент информации о пострадавших нет. На месте работало 6 единиц техники, а также 21 человек личного состава.

Напомним, что четвертый мост соединит улицу Ипподромскую на правом берегу Оби с улицей Станционной на левом и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Строительством по концессионному соглашению занимается ГК «ВИС», которая также строит поликлиники в рамках ГЧП.