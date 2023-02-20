Кемеровский суд рассмотрит дело в отношении жителя Новосибирска и двух жителей Кузбасса. Мужчин обвиняют в хищении имущества с бывшего военного завода. Об этом сообщает следственное управление СКР по Кемеровской области.

«В период с октября 2018 года по май 2019 года обвиняемые договорились похитить имущество завода. Один из них был конкурсным управляющим госпредприятия. Через проведение фиктивных торгов с подконтрольными фирмами они поэтапно снизили стоимость и перевели предприятие в собственность одной из управляемых ими компаний», — сказано в сообщении СК.

Общая сумма ущерба оценивается в 437 млн рублей. Также обвиняемые, по версии следствия, смогли вывести с банковского счета завода 45 млн рублей под видом фиктивного договора. Часть похищенных средств они могли потратить на ценные бумаги. Арбитражный суд признал сделки незаконными. На ценные бумаги, стоимость которых оценивается в 24 млн рублей, был наложен арест.

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