В Красноярске местного жителя осудили на 5 лет за кражу майнингового оборудования, стоимость которого составила более 10 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 года красноярец украл 40 единиц оборудования для майнинга криптовалюты из гаражей и офисных помещений. Мужчина действовал в составе ОПГ, в его задачи входило доставлять подельников к месту преступления, а также вскрывать помещения.

После этого украденную технику отправляли в Иркутск с целью продажи. Самая крупная кража за время действий грабителей оценивается в 7,7 млн рублей.

Уголовные дела в отношении организатора и другого соучастника находятся в производстве суда. Как отметили в прокуратуре, украденное оборудование изъято, а нанесенный ущерб был компенсирован.

Напомним, что компания «Россети Сибирь» начала активную работу по пресечению деятельности незаконных майнинговых ферм в сибирских регионах – криптодобытчики перенапрягают электрические сети и портят энергосистему.