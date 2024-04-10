Новосибирские энергетики обнаружили на территории города четыре незаконных фермы по добыче криптовалюты. Ущерб от деятельности злоумышленников составил почти 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «РЭС».

В апреле в Новосибирске задержали владельца целой сети «серых» майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям. Объекты нарушителя выявили специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе нескольких рейдов на территории мегаполиса. Проведя тщательный анализ потребления электроэнергии, энергетики обнаружили сразу 4 криптофермы, которые были хаотично разбросаны по городу — вблизи очистных сооружений, в лесном массиве на окраине Ленинского района, возле городской свалки на левом берегу и в частном секторе Калининского района.

Сообщается, что нарушитель установил современное энергооборудование, чтобы обеспечить бесперебойное питание процесса майнинга, но не позаботился о законном подключении к сетям электроснабжения. При проведении обысков мест преступления сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Новосибирской области были изъяты 9 трансформаторов 10/0,4 кВ, вакуумный разъединитель и 3 225 устройств для майнинга.

В настоящее время нарушитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Виновник может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Стоит отметить, что в практике новосибирских энергетиков это далеко не первое уголовное дело, возбужденное в отношении недобросовестных майнеров, попавшихся на хищении электроэнергии.

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