В Иркутске осудили мошенников «Гринстар майнинга»

Октябрьский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор пяти жителям Челябинской области, которые в 2021 году под видом законной деятельности фирмы «Гринстар майнинг» похитили денежные средства и майнинговое оборудование 68 потерпевших на общую сумму свыше 12 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мошенники разместили в сети Интернет объявления о продаже майнингового оборудования по договорам поставки с условием 50-процентной его предоплаты, а также о возможном размещении уже имеющегося у клиентов оборудования в так называемом «хостеле» фирмы за отдельную плату.

Основной офис «Гринстар майнинг» располагался на улице Байкальской в городе Иркутске: сотрудники в униформе, визитки, папки с логотипом фирмы и бейсболки в подарок — всё это создавало у клиентов впечатление благонадежности компании. Однако оборудования покупатели по итогу так и не получали, потраченных на него денег вернуть не могли.

Приговором Октябрьского районного суда города Иркутска 11 апреля 2024 года подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 3 лет 8 месяцев до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Разрешена судьба гражданских исков потерпевших.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске обнаружили четыре незаконных майнинг-фермы.