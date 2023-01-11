Энергетики встали на защиту электросетей от незаконного майнинга в Сибири

Компания «Россети Сибирь» занялась пресечением работы незаконных майнинговых ферм в сибирских регионах – криптодобытчики перенапрягают электрические сети и портят энергосистему. Нарушителей уже обнаружили в Хакасии, Красноярске и Омске.

Как пояснили в компании, так называемый бытовой майнинг, когда пользователи ферм подключаются к сетям как обычные домовладельцы, опасен непрерывным потреблением электроэнергии. В результате элементы электросети перегружаются и быстрее выходят из строя.

«Вмешательство в работу энергосистемы грозит скачками напряжения, аварийными отключениями, не говоря о том, что нарушители подвергают риску не только свою жизнь, но и жизни окружающих», — пояснили в «Россетях».

Выявляют незаконное использование электроэнергии в том числе с помощью интеллектуальных систем учёта, отслеживающих энергопотребление онлайн. Если в каком-то районе показатели резко вырастут, энергетики это замечают и принимают меры.

В зоне обслуживания компании «Россети Сибирь» незаконные майнинговые фермы за последнее время были обнаружены в Красноярске, Омске и Хакасии. Больше всего нарушений зафиксировано в Хакасии, где с начала 2022 года выявили два крупных факта хищения электроэнергии на сумму более 6 млн руб., по ним идут судебные разбирательства. Всего же в регионе нашли порядка 40 криптодобытчиков.

«Это именно бытовой майнинг: нарушители – физлица, которые рассчитываются за электроэнергию по тарифу населения 1,78 руб/кВт⋅ч. Официально зарегистрированных компаний в регионе нет, поскольку тариф для них варьируется от 5 до 8 руб/кВт⋅ч», — прокомментировали в компании «Россети Сибирь».

В Омске же, по данным энергетиков, нарушители и вовсе не рассчитываются за электроэнергию, подключаясь к сетям несанкционированно. В 2021 году в региональном центре задержали группировку таких майнеров, при этом для вывоза их оборудования потребовалось несколько КамАзов.

Одно из уголовных дел о незаконном майнинге в Красноярске связано с работой майнинговой фермы на 17-м этаже строящегося здания в студгородке. Присоединение к электросетям было самовольным, электроэнергию пользователи не оплачивали. Ущерб по делу уже частично возмещён. За год он составил более 5 млн руб. Ещё два подобных дела в регионе расследуются.

По словам специалистов «Россетей», несанкционированные майнинговые фермы создают в гаражах, надворных постройках, цоколях жилых домов, где компьютерное оборудование играет роль отопительных приборов. При этом чем ниже тариф на электроэнергию, тем выгоднее их владельцам.

«Сложность выявления недобросовестных майнеров заключается в том, что они постоянно меняют точки подключения энергии, перевозят оборудование из одного места в другое. Среди регионов Сибири много майнеров в Иркутской области – в Братске, Усть-Илимске, поскольку энергия там самая дешёвая. Они у себя дома ставят фермы и оплачивают электричество по тарифам физлиц. Это незаконно», — отмечают специалисты «Россети Сибирь».

Меры по борьбе с нарушениями принимают и на уровне региональной власти. Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил создать в регионе специальные майнинговые зоны, а на всей остальной территории области подобную деятельность запретить. Кроме того, для криптодобытчиков в России планируется ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объёма потребления электроэнергии. Начать внедрение такой системы предлагается в Иркутской области и Хакасии.

Напомним, что в министерстве энергетики РФ не исключили возможности создания в Сибири дополнительных энергомощностей для майнинга.