На заседании коллегии министерства здравоохранения 17 февраля губернатор Андрей Травников обозначил главные задачи этой сферы на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Если говорить про задачи 2023 года они все актуальны, единственное, на что я хотел бы обратить внимание – то, о чем мы говорили год назад на съезде медицинских работников, – это работа с коллективами. Это обучающая, психологическая, воспитательная работа по повышению качества деятельности, по повышению клиентоориентированности, более внимательному отношению к пациентам. Мне бы хотелось, чтобы это направление работы в 2023 году также нашло отражение, было четко сформулировано, подкрепилось планом действий», – заявил губернатор Новосибирской области.

Также по ходу заседания были определены следующие направления для дальнейшего развития: задачи по реализации национального проекта «Здравоохранение», развитие системы медицинской помощи в Новосибирской области, укрепление материальной базы и повышение клиентоориентированности.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, система здравоохранения выдержала удар пандемии и смогла показать высокие результаты в достижении поставленных задач, в том числе, нацпроекта «Здравоохранение» – в частности, снижения смертности по профилям сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее мы писали, что Андрей Травников провел выездное заседание в рамках «Сибирской строительной недели». Одним из вопросов, который прозвучал в ходе встречи — законодательная неопределенность понятия «апартаменты».