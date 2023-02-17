Губернатор Андрей Травников назвал главные задачи для здравоохранения региона на 2023 год

Александр Киселев
 
Андрей Травников
Фото Михаила Перикова

На заседании коллегии министерства здравоохранения 17 февраля губернатор Андрей Травников обозначил главные задачи этой сферы на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Если говорить про задачи 2023 года они все актуальны, единственное, на что я хотел бы обратить внимание – то, о чем мы говорили год назад на съезде медицинских работников, – это работа с коллективами. Это обучающая, психологическая, воспитательная работа по повышению качества деятельности, по повышению клиентоориентированности, более внимательному отношению к пациентам. Мне бы хотелось, чтобы это направление работы в 2023 году также нашло отражение, было четко сформулировано, подкрепилось планом действий», – заявил губернатор Новосибирской области.

Также по ходу заседания были определены следующие направления для дальнейшего развития: задачи по реализации национального проекта «Здравоохранение», развитие системы медицинской помощи в Новосибирской области, укрепление материальной базы и повышение клиентоориентированности.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, система здравоохранения выдержала удар пандемии и смогла показать высокие результаты в достижении поставленных задач, в том числе, нацпроекта «Здравоохранение» – в частности, снижения смертности по профилям сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее мы писали, что Андрей Травников провел выездное заседание в рамках «Сибирской строительной недели». Одним из вопросов, который прозвучал в ходе встречи — законодательная неопределенность понятия «апартаменты».

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