Губернатор Омской области Александр Бурков и экс-мэр Омска Оксана Фадина отреагировали на заявление Барбары Брыльской о нищете города. Мнением о высказывании польской актрисы, сыгравшей главную роль в советском фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», они поделились в своих Telegram-каналах.

«И фильм люблю, но больше люблю Омск и омичей. А Барбара… Во-первых, с Польшей все и так понятно. Причем, давно. Во-вторых, наверное, возраст и политическая обстановка всё же сказываются. Но большей известности уже не будет, ни у Польши, ни у Барбары. Вообще и слава-то второй пришла, благодаря игре наших талантливых актеров и выдающегося режиссера Эльдара Рязанова. А у первой с такими заявлениями слава будет, но дурная», – написала в своем посте депутат Госдумы РФ (партия «Единая Россия»), бывший мэр Омска Оксана Фадина.

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков аналогично высказал свое недовольство по поводу слов звезды советского кино: «Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльской, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолёта по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим».

Напомним, что Барбара Брыльска ранее дала комментарий изданию «Абзац»: «Посмотрите, как живет Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя СМИ это заявление, пригласил актрису на экскурсию в город, выразив при этом сомнение, что она решит посетить страну.