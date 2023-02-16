Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил актрису Барбару Брыльска в ответ на критику города

Актриса Барбара Брыльска раскритиковала жизнь в России и сказала, что в Новосибирске везде нищета. Мэр города Анатолий Локоть в ответ пригласил актрису на экскурсию, но усомнился, что она решит посетить страну.

16 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался на онлайн-встрече с журналистами по поводу критики актрисы Барбары Брыльска по отношению к России и Новосибирску в частности.

«Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, Барбара Брыльска, известная своей ролью в кинофильме, новогодней сказке, допускает антироссийские высказывания, где в общем-то негативно оценивает реалии в нашей стране. Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством. Не знаю, после этих высказываний, которые она сделала к России в целом, сможет ли она принять какое-то решение на это приглашение», — сказал Анатолий Локоть.

Ранее польская актриса Барбары Брыльска дала комментарий изданию «Абзац»: «Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя. Остальной народ, посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить».

Напомним, что также мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами рассказал о планах по поводу «новосибирского Арбата» — мэрия обсудила с региональными властями вопрос о переводе в пешеходную зону улицы Ленина на постоянной основе.