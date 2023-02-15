В Новосибирске прокуратура региона устроила проверку исполнения антикоррупционного законодательства среди сотрудников мэрии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«По результатам проведенной проверки прокурор Новосибирска Роман Сивак внес мэру города представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. К дисциплинарной ответственности привлечено 14 чиновников, 10 чиновников до служебных разбирательств прекратили трудовые отношения»,— сказано в сообщении прокуратуры.

В числе нарушений установлены неуказание банковских счетов, некорректное декларирование имущества и недекларирование дополнительных доходов. По итогам проверки прокуратура региона усилила контроль за исполнением обязательств госслужащими.

Напомним, что сотрудника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области обязали выплатить 489 тысяч рублей в пользу государства. Ранее чиновник получил эту сумму в качестве взятки от строительной организации.