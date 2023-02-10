Сотрудник ТУАД Новосибирской области выплатит 0,5 млн рублей в бюджет

У сотрудника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области взыщут 489 тысяч рублей в пользу государства. Именно на эту сумму сотрудник получил взятку от строительной организации.

Основанием для предъявления иска послужил вступивший в законную силу приговор Карасукского районного суда Новосибирской области. Затем уже Дзержинский районный суд города Новосибирска удовлетворил заявление новосибирской транспортной прокуратуры о взыскании денег.

«Взятка должностным лицом получена от представителей строительных организаций на общую сумму 489 тыс. рублей за совершение в интересах юридических лиц незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона», — говорится в сообщении западно-сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, что ранее прокуратура Новосибирской области назвала самые коррумпированные органы власти.