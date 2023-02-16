Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уход 10 сотрудников после антикоррупционной проверки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уход 10 сотрудников из мэрии после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства и многочисленные нарушения, обнаруженные сотрудниками прокуратуры.

16 февраля по время встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал информацию о том, что прокуратура Новосибирска нашла нарушения антикоррупционного законодательства после проверки мэрии города.

В частности, в сообщении ведомства говорилось, что к дисциплинарной ответственности привлечено 14 чиновников, 10 чиновников до служебных разбирательств прекратили трудовые отношения.

«Была проведена проверка по правильности сдаче деклараций за 2020-2021 годы. Там были замечания со стороны надзорного органа, в том числе в отношении тех, кто уже не работает. Поэтому сразу говорю, что по результату проверки никто уволен не был. Наказания административного порядке были наложены, в том числе мной в рамках действующего законодательства. Все замечания, которые были обозначены прокуратурой, были устранены сотрудниками, но на них было наложено соответствующее взыскание», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что ранее стали известны имена еще двух претендентов на должность мэра Бердска. Так, оба неоднократно принимали участие в выборах разного уровня.