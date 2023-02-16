Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уход 10 сотрудников после антикоррупционной проверки

Алёна Золотова
 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уход 10 сотрудников после антикоррупционной проверки
Фото Михаила Перикова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уход 10 сотрудников из мэрии после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства и многочисленные нарушения, обнаруженные сотрудниками прокуратуры.

16 февраля по время встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал информацию о том, что прокуратура Новосибирска нашла нарушения антикоррупционного законодательства после проверки мэрии города. 

В частности, в сообщении ведомства говорилось, что к дисциплинарной ответственности привлечено 14 чиновников, 10 чиновников до служебных разбирательств прекратили трудовые отношения.

«Была проведена проверка по правильности сдаче деклараций за 2020-2021 годы. Там были замечания со стороны надзорного органа, в том числе в отношении тех, кто уже не работает. Поэтому сразу говорю, что по результату проверки никто уволен не был. Наказания административного порядке были наложены, в том числе мной в рамках действующего законодательства. Все замечания, которые были обозначены прокуратурой, были устранены сотрудниками, но на них было наложено соответствующее взыскание», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что ранее стали известны имена еще двух претендентов на должность мэра Бердска. Так, оба неоднократно принимали участие в выборах разного уровня.

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