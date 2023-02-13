В Новосибирской области уровень взяток за 2022 год вырос в 4 раза. Средний уровень нелегально полученных денежных средств составил 479 тысяч рублей. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что в 2022 году было выявлено 62 преступления, которые были связаны с получением взяток должностными лицами, общая сумма составила 29,7 млн. рублей. В 2021 году было зафиксировано 50 таких деяний на общую сумму 6,3 млн рублей, средний размер взятки равнялся 126 тысячам рублей.

Для сравнения: в 2019 году было установлено 482 преступлений коррупционной направленности, из которых 254 преступления связаны с хищениями имущества мошенническим путём и 97 преступлений со взяточничеством. В общей сложности в 2022 году зарегистрировано 567 преступлений коррупционной направленности, из которых 341 преступление связано с хищениями имущества мошенническим путём и еще 125 преступлений со взяточничеством.

Также по данным прокуратуры, самой коррумпированной сферой оказалась правоохранительная деятельность. По количеству сотрудников правоохранительных органов, привлеченных к уголовной ответственности за получение взяток статистика следующая: сотрудники ГУ МВД – 10 лиц, сотрудники ГУФСИН – 3 лица, сотрудники ФССП – 2 лица. «Все факты совершения сотрудниками противоправных деяний выявляются​оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Сотрудники, совершившие противоправные деяния, увольняются из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и несут наказание в установленном законом порядке», — отметили «Континенту Сибирь» в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее мы писали, что бывшего прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева приговорили к 15 годам лишения свободы. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.