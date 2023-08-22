В красноярском суде 21 августа огласили обвинение во взяточничестве бывшему заместителю начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаилу Привалихину, задержанному прошлой осенью. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Красноярского края.

По версии следователей, Привалихин многократно получал взятки имуществом и деньгами от руководителя одной из местных фирм по оказанию ритуальных услуг. За незаконные вознаграждения экс-полицейский осуществлял покровительство предпринимателя и его ритуального бизнеса на территории края, делился информацией о запланированных в отношении него оперативных и следственных мероприятиях. Кроме этого, в 2022 году Привалихин за очередную взятку способствовал разрешению конфликта своего подопечного с конкурентом, желавшим забрать часть похоронного рынка себе.

Общая сумма незаконно полученных экс-полицейским средств составляет немногим менее 9 млн рублей — кроме непосредственно денег, которые Привалихин получал прямо в своем рабочем кабинете, руководитель упомянутой фирмы передал бывшему силовику охотничий карабин и смартфон.

Михаил Привалихин был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года. Сегодня, 22 августа 2023-го, обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере было утверждено Генпрокуратурой РФ и передано в Центральный райсуд Красноярска, который начал исследование материалов дела. По предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ Привалихину может грозить до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что он уже частично признал вину.

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