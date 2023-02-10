Прокуратура Новосибирской области назвала ГУ МВД по региону самым коррумпированным органом

Алёна Золотова
 
Прокуратура Новосибирской области назвала ГУ МВД по региону самым коррумпированным органом
Фото Михаила Перикова

Прокуратура Новосибирской области назвала ведомства, сотрудники которых чаще всего привлекались к уголовной ответственности за получение взятки в 2022 году. 

Лидером по количеству уголовных дело оказалось ГУ МВД по Новосибирской области — 10 сотрудников. Далее идут ГУФСИН (3 сотрудника) и ФССП (2 сотрудника). Эти данные подтвердили в прокуратуре региона «Континенту Сибирь».

Сотрудников госучреждений привлекли 5 раз к уголовной ответственности, а в органах местного самоуправления 4 человека получило взятку.

По одному педагогу, налоговику и представителю госвласти также было привлечено к ответственности за коррупцию. 

Работники здравоохранения, по имеющимся данным, ни разу не были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию.

Напомним, что ранее в Новосибирске задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в жилом доме.

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