Прокуратура Новосибирской области назвала ГУ МВД по региону самым коррумпированным органом

Прокуратура Новосибирской области назвала ведомства, сотрудники которых чаще всего привлекались к уголовной ответственности за получение взятки в 2022 году.

Лидером по количеству уголовных дело оказалось ГУ МВД по Новосибирской области — 10 сотрудников. Далее идут ГУФСИН (3 сотрудника) и ФССП (2 сотрудника). Эти данные подтвердили в прокуратуре региона «Континенту Сибирь».

Сотрудников госучреждений привлекли 5 раз к уголовной ответственности, а в органах местного самоуправления 4 человека получило взятку.

По одному педагогу, налоговику и представителю госвласти также было привлечено к ответственности за коррупцию.

Работники здравоохранения, по имеющимся данным, ни разу не были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию.

Напомним, что ранее в Новосибирске задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в жилом доме.