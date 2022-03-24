Экс-прокурора Норильска отправили в колонию на 15 лет за взятки

Юлия Моисеева
 
взятка
Фото Михаила Перикова

В Красноярском крае вынесен приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, обвиняемого в получении взяток. По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Норильский городской суд вынес приговор бывшему прокурору города Хаваж-Бауди Гутаеву, обвиняемому по ч.6 ст.290 — получение взятки должностным лицом по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщили в суде Красноярского края 24 марта, за это правонарушение ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы и штраф 15 млн 500 тыс. руб. с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах прокуратуры в течение шести лет.

Ранее, 18 февраля, Гутаеву был вынесен приговор по п.»в» ч.5 ст.290 — получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере. По этому правонарушению экс-прокурор приговорён к 11 годам колонии строгого режима.

«По совокупности двух приговоров от 18 февраля и 24 марта — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 17 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в органах прокуратуры сроком на восемь лет», — сообщили в краевом суде.

Кроме того, приговор вынесен подельнику Гутаева, представителю строительной фирмы ООО «Промресурссервис» Муслиму Умарову, обвиняемому по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штраф 15 млн 500 тыс. руб.

По данным следствия, первое уголовное дело в отношении Гутаева было возбуждено после того, как Умаров дал ему взятку в размере 3,1 млн руб. за покровительство и помощь в получении строительных подрядов. Второе дело возбуждено по факту взятки в 400 тыс. руб., которую экс-прокурор получил за то, чтобы не направлять в суд требование о закрытии ресторана в Норильске.

Бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев был задержан в конце декабря 2019 года.

Напомним, в мае 2021 года в отношении Гутаева было заведено третье уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, экс-прокурор получил от бизнесмена Ширвана Гахиева два миллиона рублей за разрешение торговать в подлежащем сносу аварийном помещении. Под уголовное дело о получении незаконного вознаграждения попал и предприниматель. По мнению следователей, последний долгое время мог пользоваться покровительством экс-прокурора, однако доказан пока лишь один эпизод коррупционного правонарушения.

Известно, что ранее Гутаев был старшим помощником прокурора Чечни Михаила Савчина, занимавшего должность прокурора Красноярского края после 2012 года.

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