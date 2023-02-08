Главный аналитик Александра Усса покинул правительство Красноярского края

Руководитель экспертно-аналитического управления губернатора Красноярского края Алексей Немков покинул региональное правительство. В команде губернатора он работал с момента назначения Александра Усса на пост врио главы региона.

Об уходе аналитика со своего поста сообщает красноярское информагентство «Запад-24» 8 февраля. При этом издание отмечает, что отставка произошла ещё в конце прошлого года, однако официально о ней объявлено не было.

Кроме того, на сайте правительства Красноярского края Алексей Немков всё ещё значится начальником экспертно-аналитического управления губернатора.

Сейчас Алексей Немков является исполняющим обязанности директора департамента социально-политических коммуникаций и информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе. Информация об этом подтверждается на сайте ведомства, а также в базе данных сервиса Rusprofile.ru.

Алексей Немков был аналитиком губернатора Красноярского края с момента назначения Александра Усса временно исполняющим обязанности главы региона в ноябре 2017 года. Стоит отметить, что в последнее время участились слухи о грядущей отставке последнего. Вместе с тем, по некоторым данным, у Немкова могут иметься источники в федеральных структурах, обладающие возможностью информировать его о ситуации вокруг главы края. Что, в свою очередь, позволяет чиновнику принимать решения в соответствии с полученными сведениями.

Сам Алексей Немков в своём Telegram-канале предложил журналистам, проявившим внимание к смене его места службы, «хотя бы на пару-тройку месяцев прибыть в зону СВО, а потом порассуждать, почему люди сюда едут».

«Коллеги мне вопросы задают — мол, с чего такое внимание к назначению именно сейчас. Есть такое старое выражение на латыни — cui prodest. Ищите кому выгодно», — написал также в своём Telegram-канале Алексей Немков 8 февраля.

Напомним, что в начале февраля группа депутатов красноярского горсовета заявила о неисполнении поручений президента РФ со стороны Александра Усса по части экологии.