Агентство политических и экономических коммуникаций выпустило первый в новом году аналитический доклад, посвященный губернаторским ротациям. Главы двух сибирских регионов вошли в число тех, кто может досрочно покинуть свою должность уже в первом полугодии.

«Ближайшие губернаторские ротации могут затронуть ряд сибирских территорий, для которых наиболее сложным с учетом нагрузки на инфраструктуру ЖКХ и коммунальные службы является именно зимний период, – говорится в тексте доклада. – Вероятным остается проведение наиболее масштабной волны перестановок весной 2023 года».

В список губернаторов «на вылет» аналитики АПЭК включили Александра Усса и Валентина Коновалова.

Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, в 2018 году выиграл выборы, набрав 60,19% голосов. В ноябре 2022 года он в интервью телеканалу «Енисей» объявил, что будет участвовать в следующих выборах в 2023 году (его новосибирский коллега на этот вопрос однозначного ответа так и не дал).

В числе возможных проблем, способных привести к отставке Усса, АПЭК называет задержание его сына Артема в Италии, низкий (34,64%) результат «Единой России» на выборах в Госдуму 2021 года и значительный рост тарифов на услуги ЖКХ (+11,7%) в Красноярске и Канске в конце 2022 года. «В целом вероятность отставки Александра Усса до лета 2023 года остается выше средней, хотя, и, возможно, с проведением такой ротации в более поздние из возможных сроков, например, весной», – говорится в докладе АПЭК.

Одним из индикаторов слабой позиции главы Хакасии Валентина Коновалова, который избрался в ноябре 2018 года, набрав 57,57 % голосов на безальтернативном голосовании, аналитики назвали отмену запланированного на 19 декабря визита в регион министра спорта РФ Олега Матыцина.

Решающим моментом может стать вторая половина зимы, поскольку «зимний период традиционно является наиболее сложным для любого руководства региона, прежде всего, с учетом вызовов для функционирования коммунальных систем», – говорится в докладе. Там же упоминается, что в конце ноября 2022 года в Абакане произошла крупная авария, в результате которой без отопления осталось около 70 тысяч человек.

Потенциальным преемником Валентина Коновалова, по данным АПЭК, может стать депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол, который отправился в качестве добровольца в зону проведения военной спецоперации, что не отменяет возможности его участия в будущей предвыборной кампании, но вполне может стать дополнительным аргументом для проведения ротаций в руководстве региона в более поздние сроки.