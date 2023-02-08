Никита Михалков за 3 бюджетных миллиона поговорит с красноярцами о любви

Алёна Золотова
 
Никита Михалков за 3 бюджетных миллиона поговорит с красноярцами о любви
Никита Михалков (в центре) посетит Красноярск. На фото справа – Александр Усс. Фото: gornovosti.ru

Власти Красноярского края заплатят 3 млн рублей за разговоры о любви и творчестве с режиссером Никитой Михалковым. 

На 2 марта 2023 года анонсирована встреча режиссера Никиты Михалкова и жителей Красноярска. В Красноярской краевой филармонии на творческой встрече с режиссером будет затронута тема под названием «Территория моей любви». 

Как рассказали организаторы мероприятия, «Территория моей любви» посвящена творческому пути Михалкова и историям, возникшим в жизни режиссера. Также на встрече зрителям покажут фрагменты уже вышедших картин. С Красноярским краем Михалкова связывает родство с художником Василием Суриковым — он родился в Красноярске в 1848 году.

По данным «ЕИС. Госзакупки», все это обойдется краевому бюджету в 3,2 млн рублей. При этом билеты на встречу стоят от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. Большая часть мест в зале на 470 зрителей еще не раскуплена.

Ранее в сентябре 2021 года Никита Михалков посетил город по приглашению губернатора края Александра Усса. Режиссер сходил с главой региона на бокс, посетил музей-усадьбу прадеда, принял участие в обсуждении строительства «Суриков-центра».

5 января 2023 года стало известно, что Никита Михалков в 77 лет находится в тяжелом состоянии. После выписки из больницы не смог появиться на вручении национальной награды РФ «Золотой орел» 27 января, однако уже 6 февраля впервые появился на публичном мероприятии. Он вышел на сцену вместе с участниками спектакля «12» в Театре сатиры.

Напомним, что в 2022 году дефицит бюджета Красноярского края составил 45 млрд рублей.

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