Дефицит бюджета в Красноярском крае в 2022 году составил 1% от расходов

Александр Киселев
 
Красноярск
Фото из архива «Континент Сибирь»

Бюджет Красноярского края за 2022 год исполнен с доходами 372,4 млрд рублей, сумма расходов составила 376,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства финансов.

Изначальный бюджет региона на 2022 год был согласован с доходом в 310,1 млрд рублей, расходы согласно первоначально заявленному плану – 329,7 млрд рублей. Дефицит должен был составить 19,6 млрд рублей, то есть 5% от суммы расходов.

Несколько позже в апреле 2022 года власти пересмотрели статьи расходов, таким образом расходы увеличились на 37 млрд рублей. Графу доходов также повысили на 5 млн рублей.

Согласно данным регионального министерства финансов, бюджет на 2023 год по части доходов составил 344 млрд рублей, расходы — 389 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита в 45 млрд рублей станут остатки средств на начало года и инфраструктурный бюджетный кредит от Федерации.

Стоит отметить, что Красноярский край ежегодно лидирует в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по показателю валового регионального продукта.

Напомним, что в правительстве РФ утвердили новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года.

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