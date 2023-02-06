В Новосибирской области в рамках проекта по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний нацпроекта «Здравоохранение» открыты межрайонные центры хронической сердечной недостаточности (ХСН) и сеть специализированных кабинетов в поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

«Межрайонный центр хронической сердечной недостаточности в больнице № 3 на ОбьГЭС на 30 коек полностью готов к приему пациентов левобережья. Для жителей правого берега Новосибирска такой же центр открыли на базе больницы №12. Пациентов районов области с ХСН будут направлять в межрайонные первичные сосудистые отделения ЦРБ Татарска, Тогучина, Куйбышева, Карасука, Ордынска, Черепанова и больницы Бердска», – отметили в минздраве региона.

Первичной задачей новой системы является создание реестра больных ХСН. На сегодня показатели заболеваемости по Новосибирской области составляют 140-150 тысяч жителей, на учете находится порядка 15 тысяч пациентов.

Поскольку диагностировать ХСН можно при помощи анализа крови на наличие биомаркеров proBNP, в каждой поликлинике создан кабинет ХСН. Пациентов, которые находятся в группе риска: с болезнями сердца, хроническими заболеванием почек, людей старше 70 лет, будут направлять на дополнительное обследование.

«Основная цель программ по лечению ХСН – существенно снизить смертность [от сердечно-сосудистых заболеваний] за счет коррекции хронических состояний», – отметила главный кардиолог Новосибирской области Оксана Дуничева.

Ранее мы писали, что в Новосибирске главврачу «Городской поликлиники №18» прокуратура внесла представление по факту нарушения законодательства об охране здоровья граждан, страдающих сахарным диабетом первого типа.