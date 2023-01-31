В Новосибирске из-за нехватки лекарств прокурор внес представление главврачу поликлиники

Александр Киселев
 
Суд
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске главврачу «Городской поликлиники №18» прокуратура внесла представление по факту нарушения законодательства об охране здоровья граждан, страдающих сахарным диабетом первого типа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ребенку с инвалидностью, состоящему на учете у эндокринолога с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет, и его маме своевременно не были предоставлены тест-полоски и инсулин в должном объёме.

Помимо главврача к ответственности также привлекли трех сотрудников поликлиники. По итогам проверки семья получила все препараты в необходимом количестве.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области стоимость аспирина выросла на 43%. Также зафиксирован рост цен на другие важные медикаменты.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  