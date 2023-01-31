В Новосибирске главврачу «Городской поликлиники №18» прокуратура внесла представление по факту нарушения законодательства об охране здоровья граждан, страдающих сахарным диабетом первого типа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ребенку с инвалидностью, состоящему на учете у эндокринолога с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет, и его маме своевременно не были предоставлены тест-полоски и инсулин в должном объёме.

Помимо главврача к ответственности также привлекли трех сотрудников поликлиники. По итогам проверки семья получила все препараты в необходимом количестве.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области стоимость аспирина выросла на 43%. Также зафиксирован рост цен на другие важные медикаменты.