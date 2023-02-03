В Новосибирской области финансирование услуг по ОМС увеличат до 51 млрд рублей

Финансирование оказания медпомощи по ОМС в Новосибирской области увеличат на 10% в 2023 году. Средства пойдут на реабилитацию пациентов.

Объем финансирования оказания медицинской помощи по ОМС в Новосибирской области увеличат на 10% в 2023 году — до 51,1 млрд рублей. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области Елена Ягнюкова.

«На 2023 год объем программы увеличен почти на 5 млрд, она составит 51 млрд 109 млн рублей. Сохраняется объем онкологической помощи, при этом федеральная методика предусматривает увеличенный коэффициент для пациентов, которым требуется лекарственное сопровождение после проведения химиотерапевтического лечения. Особенностью программы 2023 года становится отдельный раздел по реабилитационной медицинской помощи», — рассказала Ягнюкова. Ее слова приводит ТАСС.

На реабилитацию в 2021 году было выделено 270 млн рублей на 5 тысяч случаев, тогда как в 2023 году финансирование увеличится до 1 млрд рублей на 30 тысяч случаев.

Елена Ягнюкова объяснила повышение интереса к реабилитации требованием времени. По ее словам, ковид создал все предпосылки для развития и возникновения хронических заболеваний. Только на лечение COVID-19 направлено 3,4 млрд рублей в 2022 году.

Напомним, что ранее заведено уголовное дело на директора компании-поставщика медизделий. Руководитель ООО «Новомед», обеспечивающий медицинскими изделиями Болотнинскую центральную районную больницу, подкупал членов комиссии по госзакупкам.