Новосибирская компания за 850 млн рублей починит автомобили ГУ МВД по региону в рамках гособоронзаказа

Компания из Новосибирска выиграла контракт на ремонт автомобилей ГУ МВД по Новосибирской области в рамках гособоронзаказа. 30 млн рублей компания получит за услуги, а еще 830 млн рублей за детали. Всего у организации 745 госконтрактов на сумму свыше 520 млн рублей (без учета деталей) при прибыли в 1 млн рублей за 2021 год.

1 февраля новосибирское ООО «Сибирь-Гранд» заключило контракт с федеральным казенным учреждением «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области» на 30 млн рублей на техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, грузового транспорта, мототранспорта и специальной техники.

Работы будут производиться в рамках государственного оборонного заказа, а именно программы перевооружения.

По данным Rusprofile, ООО «Сибирь-Гранд» зарегистрировано 17 февраля 2015 года. С 2020 года директором компании является Денис Черенев. Учредителями фирмы числятся Денис Черенев (50%), Игорь Вахрин (30%) и Роман Гаврилов (10%). С 2015 по 2021 годы Черенев владел ООО «Новосиб-Автозапчасть», которое занимается продажей автозапчастей. Вахрин и Гаврилов совместно владеют ООО «Новосиб-Шина», которое также занимается продажей комплектующих. ООО «Сибирь-Гранд» имеет 44 контракта на сумму в 118,6 млн рублей (без учета деталей) с ФКУ «ЦХИСО МВД по Республике Алтай», еще 7 контрактов на 118,5 млн рублей (без учета деталей) с ФКУ «ЦХИСО ГУ МВД России по Новосибирской области», а также договора с еще 158 госзаказчиками на более чем 0,5 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании за 2021 года всего 1 млн рублей при выручке в 76 млн рублей.

Компания предложила наименьшую стоимость за запасные детали — 828,5 млн рублей. Второй участник предлагал детали за 839 млн рублей. Контракт действует до 1 декабря 2024 года, то есть ежегодно фирма будет получать по 15 млн рублей за оказанные услуги. Работы будут производиться на территории исполнителя.

Сроки выполнения работ:

проведение ТО – не более 1 рабочего дня, не считая дня заезда;

проведение текущего ремонта – не более 5 рабочих дней, не считая день заезда;

проведение капитального ремонта агрегатов – не более 10 рабочих дней, не считая день заезда;

проведение малярных работ – не более 10 дней;

проведение шиномонтажных работ – не более одного дня.

Одним из основных условий стала возможность одновременного приема транспортных средств на каждом СТО в количестве не менее 15 ед. легкового транспорта и 5 ед. грузового транспорта, автобусов, спецтехники. Сами запчасти должны быть новыми.

«Ежеквартально и по факту исполнения всех обязательств по контракту исполнитель обязан передавать заказчику по расходной накладной слитые в процессе проведения технического обслуживания и ремонта служебного транспорта отработанные моторные, трансмиссионные и гидравлические масла», — говорится в документации.

Перечень модельного ряда автомобильного транспорта, грузового транспорта, мототранспорта и спецтехники: LADA, UAZ, VOLGA, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевролет НИВА, BMW, CHEVROLET, DAEWOO, FIAT, FORD, HYUNDAI, Kawasaki, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, Opel, RENAULT, SKODA, SsangYong, Тойота, Фольксваген, Ауди, Мерседес-Бенц, VOLGA SIBER, Ямах, ВОЛЬВО, Мазда, 29625Е(ГАЗ), 32560С(ГАЗ), 32590С(ГАЗ), 38406L(газ-2705), ЗИЛ, КАВЗ, КАМАЗ, КО-505А, КО-829А-01, КС-35719, МАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, Прицеп-бочка к УДМ, УРАЛ, Автопогрузчик В-140, Автопогрузчик ВП 03, Автопогрузчик ПУМ 500, Агромаш-90ТГ(трак), ГАЗ-59032, ДТ-75, КС-35719, ЛАВ(прицеп) к лодкам, МЗСА,817711(прицеп), МКАТ-800, МКСМ-800К, МКУП-82(тракт уборч), п/п ЧМЗАП-99858, ПКФ-338 (погрузчик), Погрузчик ПКФ-335, Амкодор, Трактор Синтай XTSN-0160, Трактор гус.ТГ-75М3, Уборочная ТУМ-180П, Универс.дорож.УДМ-Е, Чайка-сервис 4784FJ, Чайка-сервис 4784FR, ЭО-2621-В2-экскаватор, Снегоходы, Квадроциклы.

Напомним, что ранее стало известно, что банкир Игорь Ким хочет купить российскую дочернюю структуру концерна Volkswagen.