Как показали результаты совместного опроса страховой компании «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», 87% респондентов столкнулись с подорожанием новых автомобилей, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта. Информацией о результатах опроса поделилась пресс-служба «Росгосстраха».

Опрос проводился в сентябре 2023 года среди 1234 автолюбителей старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

35% его участников оценили рост цен на ввезенные по схеме параллельного импорта автомобили в размере 30-40% за год. 18% посчитали, что повышение составило 50% и более, еще 17% — только 10-20%. Столько же опрошенных (17%) пришли к выводу о том, что цены повысились пропорционально изменению валютного курса.

При этом 66% россиян уверены, что за последний год спрос на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, в нашей стране только повысился. Отвечая на вопрос о том, откуда идет основной поток подобных машин, респонденты чаще всего называли Казахстан (59%), Корею (42%), Японию (40%), Китай (37%) и Армению (34%).

Автомобилисты также рассказали, с какими сложностями, по их мнению, сталкиваются владельцы машин, ввезенных по параллельному импорту. На первом месте оказалась высокая цена, в которую заложены сертификация, таможенные пошлины и прочие издержки — эту трудность упомянул 51% участников опроса. Вторым по популярности ответом стало отсутствие поддержки производителя и гарантий, на котором заострили внимание 27% ответивших. Долгие сроки доставки машин, деталей и других комплектующих, а также возможные проблемы с запчастями упомянули 11 и 9 процентов респондентов соответственно. Невозможностью застраховать авто по КАСКО оказались озабочены лишь 2% участников опроса.

«Несмотря на то, что покупка автомобиля по параллельному импорту имеет свои риски — такие, например, как отсутствие гарантии от производителя и нестабильные поставки запчастей и расходных материалов, россияне сохраняют интерес к маркам, официально ушедшим с нашего рынка, — говорит начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова. — И рынок соответствующим образом адаптируется к этому — в частности, предлагая покупателям новых машин альтернативу гарантии производителя в виде страховых программ с включенным риском поломки или производственного дефекта».