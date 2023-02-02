Игорь Ким хочет купить российскую дочернюю структуру концерна Volkswagen

АО «ЦК» подало заявку в федеральную антимонопольную службу о приобретении ООО «Фольксваген финансовые услуги РУС».

По данным Rusprofile, АО «ЦК» находится под управлением новосибирского ООО «ДНК», собственником которого является известный банкир Игорь Ким. В свою очередь ООО «Фольксваген финансовые услуги РУС» принадлежит немецкому концерну Volkswagen. Организация оказывает услуги кредитования, лизинга, страхования для клиентов марки.



Напомним, что ранее структуры, имеющие непосредственное отношение к Игорю Киму, ранее приобретали дочерние финансовые структуры зарубежных банков в России. В частности речь шла о представительствах Barclays, HSBC, Santander, Yapi ve Kredi и др. Кроме того, «Экспобанк», одним из главных акционеров которого является Игорь Ким, ранее активно развивал в том числе автомобильное направление. На сегодня компания «Экспокар» (ООО «Экспомобилити») является крупным дилером китайских автомобильных брендов в России и представлена в том числе в Новосибирске. В свою очередь «Деалон» (ее крупнейшим акционером является ООО «Экспомобилити») является онлайн-дилером автомобилей CHERY в России, а также дистрибьютором китайских электрокаров Skywell.

Кроме того, в 2009 году представляемый Игорем Кимом «МДМ-банк» называли в качестве финансового партнера и одного из временных акционеров ГК «СЛК-Моторс», бывшего официального дилера Toyota, Lexus, Nissan, Audi, Porsche, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Lada, Renault в Новосибирске, Toyota, Lexus в Барнауле. В частности благодаря участию банка «СЛК-Моторс» в 2009 году взяла под управление бывшие дилерские центры компании «Автолэнд-Сибирь» на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Объединения. Впоследствии банк уже не являлся акционером «СЛК-Моторс».

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